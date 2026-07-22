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Дума утвердила закон, ограничивающий доступ к банкам и имуществу россиянам, находящимся за рубежом

Россия
время публикации: 22 июля 2026 г., 16:46 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 16:46
Дума утвердила закон, ограничивающий доступ к банкам и имуществу россиянам, находящимся за рубежом
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

В среду, 22 июля, Государственная Дума приняла в двух чтениях поправки о санкциях в отношении россиян, находящихся за границей и преследуемых по политическим статьям.

Для людей, официально включенных в "черный список", который будет вестись Генпрокуратурой, вводится полный запрет на дистанционные банковские услуги, вводится фактический запрет на использование "Госуслуг", будут блокироваться все операции с недвижимостью. Посольства и консульства за границей не будут принимать их заявления о выходе из гражданства РФ, выдавать паспорта и справки, за исключением справок о "нахождении в живых".

Закон вступит в силу сразу после опубликования.

Мир
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Госдума готовится ограничить доступ к банкам и имуществу россиянам, находящимся за рубежом