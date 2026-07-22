Дума утвердила закон, ограничивающий доступ к банкам и имуществу россиянам, находящимся за рубежом

В среду, 22 июля, Государственная Дума приняла в двух чтениях поправки о санкциях в отношении россиян, находящихся за границей и преследуемых по политическим статьям.

Для людей, официально включенных в "черный список", который будет вестись Генпрокуратурой, вводится полный запрет на дистанционные банковские услуги, вводится фактический запрет на использование "Госуслуг", будут блокироваться все операции с недвижимостью. Посольства и консульства за границей не будут принимать их заявления о выходе из гражданства РФ, выдавать паспорта и справки, за исключением справок о "нахождении в живых".

Закон вступит в силу сразу после опубликования.