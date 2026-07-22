x
22 июля 2026
|
последняя новость: 16:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 июля 2026
|
22 июля 2026
|
последняя новость: 16:46
22 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп пригрозил уничтожать объект инфраструктуры Ирана за каждое нападение в Ормузе

Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 22 июля 2026 г., 16:19 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 16:30
Трамп пригрозил уничтожать объект инфраструктуры Ирана за каждое нападение в Ормузе
AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет наносить ответные удары по иранской инфраструктуре за каждое нападение на судно в Ормузском проливе. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, это правило будет действовать независимо от того, какое оружие использует Иран – ракеты, беспилотники или другие средства поражения.

Американский президент заявил, что за каждый обстрел судна Соединенные Штаты будут уничтожать один мост или одну электростанцию на территории Ирана. Он особо отметил, что целями могут стать и объекты, расположенные в Тегеране или в непосредственной близости от иранской столицы.

В ответ на угрозы Трампа представитель КСИР заявил, что Иран ответит на действия США ударами по энергетической и нефтяной инфраструктуре стран Персидского залива.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 июля 2026

Сирены воздушной тревоги прозвучали в Бахрейне и Саудовской Аравии
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 июля 2026

Иранские СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких провинциях страны
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 июля 2026

Силы ПВО Иордании перехватили четыре иранские ракеты
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 июля 2026

13-я ночь военного противостояния США и Ирана: удары по оперативным центрам и складам БПЛА