Серия терактов у "зеленой черты": окружены несколько деревень, идет операция в Тайбэ

ШАБАК и полиция начали рейд в Тайбэ: жителем этого населенного пункта был один из террористов, совершивших серию терактов ранее в воскресенье в нескольких населенных пунктах вдоль "зеленой черты".

В связи с терактом на место прибыли крупные силы полиции, полицейский спецназ, а также спецназ Общей службы безопасности, подразделение "Текила", которое подключается к поиску террористов, задержанию особо опасных подозреваемых и ликвидации непосредственных угроз.

Силы ЦАХАЛа окружили несколько палестинских деревень в районе, перекрыты также различные дороги.