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Израиль

Серия терактов у "зеленой черты": окружены несколько деревень, идет операция в Тайбэ

Полиция
ЦАХАЛ
ШАБАК
Террористы
время публикации: 07 июня 2026 г., 12:19 | последнее обновление: 07 июня 2026 г., 12:19
Серия терактов у "зеленой черты": окружены несколько деревень, идет операция в Тайбэ
Tal Gal/Flash90

ШАБАК и полиция начали рейд в Тайбэ: жителем этого населенного пункта был один из террористов, совершивших серию терактов ранее в воскресенье в нескольких населенных пунктах вдоль "зеленой черты".

В связи с терактом на место прибыли крупные силы полиции, полицейский спецназ, а также спецназ Общей службы безопасности, подразделение "Текила", которое подключается к поиску террористов, задержанию особо опасных подозреваемых и ликвидации непосредственных угроз.

Силы ЦАХАЛа окружили несколько палестинских деревень в районе, перекрыты также различные дороги.

Израиль
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