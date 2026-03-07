Нетаниягу: "Мы ведем судьбоносную битву за наше существование"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вечером в субботу, 7 марта, выступил с обращением к согражданам по поводу войны с Ираном.

ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ НЕТАНИЯГУ

(цитируется перевод в версии пресс-службы главы правительства)

"Братья и сестры мои, граждане Израиля, мы ведём судьбоносную битву за наше существование.

Прошла неделя с начала операции "Рык льва", и я хочу отдать честь нашим героическим лётчикам, наземным командам, работающим круглосуточно, и нашим отважным бойцам в Ливане и на всех фронтах.

Хочу выразить глубокую признательность вам, граждане Израиля, за вашу стойкость, за то, как вы ведёте себя в это чрезвычайное время, понимая величие момента и выполняя указания Службы тыла, которые действительно спасают жизни.

В защищённых пространствах и бомбоубежищах вы демонстрируете несгибаемый дух. Вы говорите мне, правительству, солдатам и нашим героическим командирам: "Продолжайте до конца, до победы!"

Благодарю вас от всего сердца за поддержку и говорю, что мы продолжаем в полную силу.

В войне побеждают благодаря инициативе и смекалке, но фундамент успеха – это решимость.

Я говорю не только о решимости лидеров, но и о решимости народа. О решимости, которую вы, граждане Израиля, проявляли до сегодняшнего дня, и которая ещё потребуется всем нам.

Вместе мы восстали после ужасной резни 7 октября. Вместе мы шаг за шагом били наших врагов в Войне за возрождение, наносили им сокрушительные удары.

В Газе – Синвару и его убийцам.

В Ливане – Насралле и его террористам.

В Сирии мы привели к падению кровавого режима.

В Иране мы поразили режим аятолл-убийц в ходе операции "Народ как лев", а сейчас делаем это с ещё большей силой в ходе операции "Рык льва".

Мы вернули домой всех наших похищенных, нанесли удары по центрам террора в Иудее и Самарии, взошли на вершину Хермона и создали буферные зоны в Сирии, Ливане и Газе.

Как я и обещал вам через два дня после 7 октября, мы меняем облик Ближнего Востока.

Но мы изменили не только Ближний Восток. Прежде всего, мы изменили самих себя. Потому что после катастрофы 7 октября я решил возглавить коренной перелом: мощные действия одно за другим, инициативные и внезапные операции, которые кардинально меняют баланс сил между нами и нашими врагами.

Мы превратили Израиль в региональную державу, которая сдерживает и сокрушает своих врагов. Всё это требует инициативы, дерзости и принятия рисков.

В подразделении "Саерет Маткаль", где я служил бойцом и командиром, в столовой висел большой плакат всего с двумя словами: "Смелый побеждает!".

Если ты не осмеливаешься, если ты постоянно боишься неудачи, ты проиграешь. Но если ты дерзаешь, если идёшь на расчётливый риск, выбивая врага из равновесия, ты ломаешь его дух.

Теперь я расскажу вам, почему мы начали операцию "Рык льва", что мы сделали к этому моменту и что будем делать в дальнейшем.

Нам противостоит экстремистский режим зла, который на протяжении 47 лет призывает: "Смерть Израилю", "Смерть Америке" и замышляет уничтожить нас с помощью атомных бомб и десятков тысяч баллистических ракет.

Президент Трамп давно понял масштаб опасности для США и всего мира. Когда я встретился с ним во Флориде за несколько месяцев до его избрания на второй срок, первое, что он мне сказал, было: "Биби, мы должны любой ценой не дать Ирану получить ядерное оружие".

Хочу поблагодарить моего друга президента Трампа за историческое лидерство, которое он проявляет, за нашу мужественную дружбу и за близкий как никогда прежде союз между США и Израилем, который мы с ним возглавляем.

В операции "Народ как лев" мы объединили усилия, чтобы отвести от Израиля и США непосредственную опасность. Но тиран из Тегерана, Хаменеи, не внял предупреждениям президента Трампа и моим предупреждениям. Он приказал восстановить ядерный и баллистический потенциал Ирана и спрятать его глубоко под землей, под высокими горами, чтобы он стали полностью неуязвим для любого удара.

Нет сомнений, что достигнув неуязвимости режим аятолл использовал бы эти ужасные инструменты, чтобы уничтожить Израиль, и угрожать ядерным оружием США, Европе, странам региона и всему миру. Ведь это именно то, что этот террористический режим делает сейчас, не имея оружия массового поражения. Представьте, что бы он сделал, будь у него ядерное оружие.

Исходя из этого, мы – США и Израиль – начали операцию по предотвращению этих ужасных угроз. Операцию, которая создаст условия, позволяющие иранскому народу взять судьбу в свои руки.

Существовала и ещё одна опасность: Иран мог опередить нас, атаковав первым американские цели в регионе и Израиль.

По этим причинам мы начали действовать в назначенное время.

К этому моменту в первую неделю войны мы ликвидировали тирана Хаменеи, устранили десятки высокопоставленных лиц Корпуса стражей исламской революции и сотни боевиков, уничтожили правительственные объекты, ядерную инфраструктуру, штабы и военные базы, оружейные заводы, склады ракет и БПЛА, а также сотни пусковых установок баллистических ракет, что значительно снижает угрозу для Государства Израиль.

Благодаря нашим и американским отважным лётчикам мы установили почти полный контроль над небом Ирана.

С каждым днём мы слой за слоем снимаем возможности иранского режима.

То же самое мы делаем и в Ливане, нанося сокрушительные удары по террористам "Хизбаллы" – марионеткам Ирана.

Я снова говорю правительству Ливана: ваша обязанность – обеспечить соблюдение соглашения о прекращении огня, ваша обязанность – разоружить "Хизбаллу". Если вы этого не сделаете, агрессия Хизбаллы приведёт к катастрофическим последствиям для Ливана.

Пришло время и вам взять свою судьбу в свои руки.

Мы же, в любом случае, сделаем всё необходимое для защиты наших поселений и граждан.

В отношении того, что будет дальше в Иране:

У нас есть чёткий план со множеством сюрпризов, чтобы расшатать режим и сделать возможными изменения. У нас ещё много целей, и я не буду здесь их перечислять, но боевикам КСИР, тем, кто тиранит иранский народ, я скажу только одно: вы тоже под прицелом. Тот, кто сложит оружие, не пострадает. Кто этого не сделает, пусть пеняет на себя.

А иранскому народу я скажу: я говорю с вами и за вас уже десятилетия. Момент истины приближается. Мы не стремимся разделить Иран. Мы стремимся освободить Иран и жить с ним в мире. Но в конечном итоге освобождение от ига тирании будет зависеть от вас, мужественного и многострадального иранского народа. Я верю, если вы встанете в этот момент истины, то недалёк тот день, когда Израиль и Иран снова станут верными друзьями.

Тот, кто видит поднятие в западных столицах иранского флага "Лев и солнце" и израильского флага со звездой Давида, тот, кто видит танцы и тёплые объятия между иранскими эмигрантами и евреями, тот, кто видит всё это, глубоко тронут. Это даёт огромную надежду на будущее.

Наш успех приведет не только к устранению ядерной угрозы для всего мира и не только к миру между Израилем и Ираном. Он приведет к драматическому расширению круга мира вокруг нас.

Сегодня все понимают, что режим аятолл угрожает всему миру. В последние дни Иран атаковал 12 соседних стран. Мы стоим плечом к плечу с ними. Все эти страны видят огромную мощь Израиля, нашу готовность сражаться с тиранами в Тегеране, героизм нашей армии и народа, а также наши колоссальные военные и технологические возможности. Многие страны обращаются к нам сейчас за сотрудничеством. И почему они это делают именно сейчас? Потому что мы сильны, потому что мы правы, потому что мы сражаемся!

Страны региона видят лицемерие ООН, которая без причины осуждала нас в нашей справедливой войне против убийственных иранских прокси в Газе, но ничего не сделала против массовой резни в Иране. Страны, атакованные Ираном, видят слабость и бесхарактерность западных лидеров, которые просто бросили их. В то время как Хаменеи и его убийцы истребляли десятки тысяч граждан Ирана, где была ООН?! Где были многие страны Запада? Где были международные СМИ, которые постоянно осуждают нас в фейковых новостях? Их нигде не было, они просто исчезли.

Многие страны сегодня видят, на кого можно положиться. Израиль – маяк силы и надежды. Благодаря этой мощи мы в дальнейшем сможем расширить круг безопасности, мира и процветания в масштабах, которых мы ещё не знали.

Граждане Израиля, в этот момент мы всё ещё находимся в разгаре тяжёлой битвы. Мы не прекратим борьбу с тиранами в Иране. Мы будем бить их безжалостно. Операция "Рык льва" продолжится с бескомпромиссным напором.

Вместе мы будем стойкими, вместе зарычим как львы и вместе с божьей помощью обеспечим вечность Израиля".