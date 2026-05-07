последняя новость: 15:27
07 мая 2026
Израиль

Подано обвинение против подозреваемых в убийстве 18-летнего Эвьятара Азарзара

время публикации: 07 мая 2026 г., 15:14 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 15:14
Прокуратура подала в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против жителей Бней-Брака Нуриэля Хаджани, 30 лет, Иегуды Коэна, 31 год, и Исраэля Давида, 31 год, обвиняемых в убийстве при отягчающих обстоятельствах 18-летнего Эвьятара Азарзара около шести с половиной лет назад.

Согласно обвинительному заключению, в декабре 2019 года трое обвиняемых, знавшие Азарзара, сговорились убить его, вооружились пистолетом и заманили его на сельскохозяйственный участок возле кладбища Мореша. Они прибыли туда на автомобиле, застрелили Азарзара и скрылись, оставив его тело в яме.

По версии прокуратуры, вскоре после убийства обвиняемые или действовавшие по их поручению лица подожгли автомобиль Mazda на открытой местности в Бней-Браке, а также выбросили в общественный мусорный бак шлем, перчатки, лыжную маску и зажигалки, принадлежавшие убитому, чтобы уничтожить улики и воспрепятствовать расследованию. На следующий день Хаджани и Коэн бежали из Израиля; вернувшись через несколько дней, они, как утверждает обвинение, подожгли не до конца сгоревший автомобиль – сами или через других лиц. На сей раз машина полностью сгорела.

Тело Эвьятара Азарзара и его мотороллер были обнаружены случайным прохожим только примерно через три недели после убийства. Всем троим обвиняемым инкриминируются убийство при отягчающих обстоятельствах, уничтожение улик и воспрепятствование правосудию.

