ЦАХАЛ нанес удар по командному пункту ХАМАСа на севере сектора Газа

ВВС Израиля нанесли удар по командному пункту ХАМАС на севере сектора Газа. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в момент удара в здании находились вооруженные боевики, планировавшие нападения на израильских военных и гражданское население.

ЦАХАЛ подтверждает ликвидацию нескольких боевиков.

Военные подчеркивают, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению ущерба для мирного населения, включая применение высокоточных боеприпасов и воздушное наблюдение.