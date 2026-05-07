ЦАХАЛ нанес удар по командному пункту ХАМАСа на севере сектора Газа
время публикации: 07 мая 2026 г., 20:13 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 20:13
ВВС Израиля нанесли удар по командному пункту ХАМАС на севере сектора Газа. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в момент удара в здании находились вооруженные боевики, планировавшие нападения на израильских военных и гражданское население.
ЦАХАЛ подтверждает ликвидацию нескольких боевиков.
Военные подчеркивают, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению ущерба для мирного населения, включая применение высокоточных боеприпасов и воздушное наблюдение.