Победителем женского чемпионата Израиля по футболу стал "Апоэль Катамон"

Победителем женского чемпионата Израиля по футболу досрочно стал "Апоэль Катамон". До завершения чемпионата остались три тура.

Столичная команда разгромила "Маккаби АСА" (Тель-Авив) 4:0 и впервые в истории стала чемпионом Израиля.

"Апоэль" прервал серию "Кирьят-Гата" из пяти чемпионств подряд.

"Апоэль Катамон" четвертый сезон играет в элитной лиге израильского женского футбола. Он трижды становился серебряным призером, уступая "Кирьят-Гату".