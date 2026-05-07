07 мая 2026
последняя новость: 20:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
07 мая 2026
07 мая 2026
последняя новость: 20:14
07 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Победителем женского чемпионата Израиля по футболу стал "Апоэль Катамон"

время публикации: 07 мая 2026 г., 19:32 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 19:32
Победителем женского чемпионата Израиля по футболу досрочно стал "Апоэль Катамон". До завершения чемпионата остались три тура.

Столичная команда разгромила "Маккаби АСА" (Тель-Авив) 4:0 и впервые в истории стала чемпионом Израиля.

"Апоэль" прервал серию "Кирьят-Гата" из пяти чемпионств подряд.

"Апоэль Катамон" четвертый сезон играет в элитной лиге израильского женского футбола. Он трижды становился серебряным призером, уступая "Кирьят-Гату".

