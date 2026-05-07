Ближний Восток

Боевики ХАМАСа "в гражданском" проходят боевую подготовку на территории Турции

время публикации: 07 мая 2026 г., 20:31 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 20:37
Боевики ХАМАСа "в гражданском" проходят боевую подготовку на территории Турции
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Террористическая группировка ХАМАС использует территорию Турции для подготовки своих боевиков. Об этом сообщил в четверг, 7 мая, журналист телеканала "Кан-11" Элиор Леви.

По данным телеканала, боевики в гражданской одежде регулярно тренируются в публичных стрелковых клубах, а также проходят сертифицированные курсы и получают турецкие лицензии на управление БПЛА.

Цель ХАМАСа – после завершения подготовки перебросить этих боевиков в Ливан, Иудею и Самарию, а также в Иорданию, рассматриваемые как потенциальные фронты будущего противостояния с Израилем.

"Кан-11" напоминает, что в декабре ЦАХАЛ и ШАБАК раскрыли тайную сеть отмывания денег, которой ХАМАС управлял в Турции по указанию Ирана. Сеть состояла из выходцев из Газы, переправлявших сотни миллионов долларов иранских средств руководству ХАМАСа.

