Командование тыла продлило действие инструкций для населения до 10 мая
время публикации: 07 мая 2026 г., 20:04 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 20:04
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что после оценки ситуации Командование тыла продлило действующие инструкции для населения до 10 мая, до 20:00.
В районе горы Мерон действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, число их участников не должно превышать 200 человек.
Такие же указания действуют в районе "линии противостояния", а также в населенных пунктах Бар-Йохай, Ор а-Гануз и Сафсуфа.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 мая 2026