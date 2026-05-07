Командование тыла продлило действие инструкций для населения до 10 мая

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что после оценки ситуации Командование тыла продлило действующие инструкции для населения до 10 мая, до 20:00.

В районе горы Мерон действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, число их участников не должно превышать 200 человек.

Такие же указания действуют в районе "линии противостояния", а также в населенных пунктах Бар-Йохай, Ор а-Гануз и Сафсуфа.