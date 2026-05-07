x
07 мая 2026
|
последняя новость: 20:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 мая 2026
|
07 мая 2026
|
последняя новость: 20:14
07 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: ликвидирован боевик ХАМАСа, причастный к похищению 7 октября Мии Шем

Газа
ХАМАС
Ликвидация
Война с ХАМАСом
Заложники
время публикации: 07 мая 2026 г., 19:30 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 19:35
ЦАХАЛ: ликвидирован боевик ХАМАСа, причастный к похищению 7 октября Мии Шем
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военная разведка подтвердила: ликвидированный на прошлой неделе боевик ХАМАСа Ибрагим Абу Сакр участвовал в похищении Мии Шем из района Мефальсим во время резни 7 октября.

Абу Сакр проник на территорию Израиля в составе террористической группы и был причастен к захвату Мии Шем, одной из участниц музыкального фестиваля "Нова" вблизи кибуца Реим. Мия Шем была освобождена в ноябре 2023 года.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что Абу Сакр был ликвидирован силами 252-й дивизии штаба Южного военного округа. Помимо участия в событиях 7 октября, он руководил многочисленными террористическими операциями против израильских военных и гражданских лиц, одновременно работая парамедиком в секторе Газы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 25 марта 2026

Бывшая заложница Мия Шем сыграет в драматическом мини-сериале
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 25 ноября 2025

Бывшая заложница объявила, что скоро выпустит книгу о пережитом в плену ХАМАСа
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 13 марта 2024

"Мисс Ирак" на мероприятие во время "Оскара" пришла в платье с именами заложниц, удерживаемых в Газе
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 30 ноября 2023

Из плена ХАМАСа освобождены две израильтянки, они уже в Израиле