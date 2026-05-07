ЦАХАЛ: ликвидирован боевик ХАМАСа, причастный к похищению 7 октября Мии Шем

Военная разведка подтвердила: ликвидированный на прошлой неделе боевик ХАМАСа Ибрагим Абу Сакр участвовал в похищении Мии Шем из района Мефальсим во время резни 7 октября.

Абу Сакр проник на территорию Израиля в составе террористической группы и был причастен к захвату Мии Шем, одной из участниц музыкального фестиваля "Нова" вблизи кибуца Реим. Мия Шем была освобождена в ноябре 2023 года.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что Абу Сакр был ликвидирован силами 252-й дивизии штаба Южного военного округа. Помимо участия в событиях 7 октября, он руководил многочисленными террористическими операциями против израильских военных и гражданских лиц, одновременно работая парамедиком в секторе Газы.