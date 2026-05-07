WP: Иран способен выдержать многомесячную блокаду и сохранил 70% ракет

Издание Washington Post сообщает, что ЦРУ США представило американской администрации секретный отчет, согласно которому, иранский режим относительно безболезненно может пережить от трех до четырех месяцев блокады.

WP утверждает, что, согласно оценкам американского разведывательного сообщества, которые изначально были более сдержанными, чем публичные заявления администрации, Иран сохраняет значительную часть своего ракетного арсенала – несмотря на недели израильских и американских ударов.

По данным разведки, Иран сохранил около 75% мобильных пусковых установок и 70% довоенных запасов ракет. Режиму удалось добраться до заблокированных во время войны складов ракет, починить поврежденные ракеты и завершить сборку, прерванную войной. Президент США Дональд Трамп заявлял, что Иран сохраняет не более 19% ракетного арсенала.

Издание обратилось за комментарием к высокопоставленному представителю разведывательного сообщества США. Тот заявил, что блокада причиняет серьезный ущерб Ирану, лишая дохода, препятствуя торговле и ускоряя системный коллапс экономики.

"Вооруженные силы Ирана значительно ослаблены, их ВМС уничтожены, а лидеры прячутся. Но режим сохраняет аппетит причинять страдания населению, заставляя собственный народ голодать, чтобы продлить уже проигранную этим режимом войну", – констатировал он.