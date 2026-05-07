Победы "Баффало" и "Анахайма". Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи второго раунда Кубка Стэнли. "Баффало" обыграл "Монреаль" 4:2.

Баффало Сейбрз - Монреаль Канадиенз 4:2 (счет в серии 1:0)

"Баффало" впервые с 2007 года одержал победу в матче второго раунда НХЛ.

Зак Бенсон сделал две голевые передачи и стал четвертым игроком "Баффало" не старше 20 лет, набравшим более одного очка в двух матчах Кубка Стэнли подряд.

Ник Сузуки забил и стал вторым игроком "Монреаля" за 25 лет, набравшим очки в пяти первых выездных матчах плэй-офф подряд.

Вегас Голден Найтс - Анахайм Дакс 1:3 (1:1)

Лукас Достал (Анахайм) сделал 21 сэйв.