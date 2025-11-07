ЦАХАЛ: около Аль-Джудейры были ликвидированы двое террористов, бросавших "коктейли Молотова"
время публикации: 07 ноября 2025 г., 09:40 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 09:41
ЦАХАЛ опубликовал видеозапись, на которой показано, как 6 ноября двое жителей Палестинской автономии около деревни Аль-Джудейра, юго-западней Каландии, между Рамаллой и Иерусалимом, бросают бутылки с зажигательной смесью.
Поскольку эти действия представляли угрозу для гражданских лиц, был открыт огонь на поражение.
ЦАХАЛ заявляет о ликвидации двух террористов.
Действовали бойцы бригады "Биньямин". Среди израильтян пострадавших нет.