Израиль
Израиль

ЦАХАЛ: около Аль-Джудейры были ликвидированы двое террористов, бросавших "коктейли Молотова"

время публикации: 07 ноября 2025 г., 09:40 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 09:41
ЦАХАЛ: около Аль-Джудейры были ликвидированы двое террористов, бросавших "коктейли Молотова"
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ опубликовал видеозапись, на которой показано, как 6 ноября двое жителей Палестинской автономии около деревни Аль-Джудейра, юго-западней Каландии, между Рамаллой и Иерусалимом, бросают бутылки с зажигательной смесью.

Поскольку эти действия представляли угрозу для гражданских лиц, был открыт огонь на поражение.

ЦАХАЛ заявляет о ликвидации двух террористов.

Действовали бойцы бригады "Биньямин". Среди израильтян пострадавших нет.

Израиль
