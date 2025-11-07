Три убийства в Израиле за считанные часы. Рекордное число жертв в арабском секторе

С вечера 6 ноября по утро 7 ноября в Израиле было совершено три убийства: около Иерусалима и на севере Израиля. Все трое погибших были из арабского сектора. Кроме того, в Тель-Авиве в результате вооруженного нападения были тяжело ранены два человека.

Вечером в районе Ат-Тура, в восточной части Иерусалима, был застрелен 19-летний Муад аль-Худра.

Ночью на 66-м шоссе недалеко от перекрестка Тишби был убит 22-летний Мурад Юсуф, житель Хайфы, ехавший домой из Умм эль-Фахма.

Рано утром в районе Маале-Ирон, юго-восточней Хайфы, был застрелен 32-летний Абд аль-Фатах Сабихат, из Салема. В данном случае убийца оставил в живых свидетеля, сидевшего рядом с жертвой автомобиле. По словам этого свидетеля, убийца сначала поздоровался, а затем выстрелил.

Рано утром 7 ноября в Тель-Авиве на улице Ибн Гвироль в результате вооруженного нападения были тяжело ранены двое мужчин примерно 25 лет. Раненые доставлены в больницу "Ихилов", один из них при госпитализации был без сознания. Полиция уточняет: ранения были нанесены холодным оружием. Речь идет о криминальном происшествии, не о теракте.

С начала 2025 года в арабском секторе Израиля были убиты 222 человека. Это рекордный годовой показатель.