Обнаружение телефона на пляже в Герцлии с портретом Ифат Томер-Йерушалми. Полиция проверяет

Полиция Израиля пока не комментирует многочисленные публикации в СМИ о том, что на пляже в Герцлии найден работающий iPhone бывшего главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми.

Судя по снимку, приведенному "Кан" (нет подтверждения достоверности фотографии) – телефон находится в хорошем состоянии, и его батарея заряжена более чем на треть. На снимке на экране, по всей видимости, Ифат Томер-Йерушалми и ее дочь.

אזרחים מצאו טלפון נייד בחוף הצוק, באזור שבו אוכן הטלפון של האלופה יפעת תומר ירושלמי. במשטרה בוחנים אם הוא אכן שייך לה@Roi_Yanovsky @AnnaPines_ pic.twitter.com/YeOvyrg6Ix — כאן חדשות (@kann_news) November 7, 2025

Сайт Walla ранее заявлял, что телефонный аппарат был найден в море на пляже Герцлии.

Сам факт обнаружения телефона на пляже и передачи его полиции правоохранительные органы подтверждают. Найденный аппарат передан для судебно-технической экспертизы.

Если iPhone действительно несколько дней находился в морской воде, он не мог остаться в рабочем состоянии. iPhone с классом IP68 рассчитан на погружение в пресную воду до 30 минут, но для погружения в морскую воду потребовался бы специальный чехол (если целью было уничтожение информации, то очевидно чехла быть не могло). Не исключено, что телефонный аппарат лежал не в воде, а на песке и успел подсохнуть перед тем, как его включили (но тогда это означает, что целью выбросившего телефон не было сокрытие информации). Высока вероятность подмены, с использованием фотографии, взятой из соцсетей дочери Ифат Томер-Йерушалми.