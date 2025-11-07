Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 7 ноября, температура понизится, но будет немного выше среднесезонной. Переменная облачность. Во второй половине дня ожидается слабый дождь. Местами туман.

В Иерусалиме – 16-25 градусов, в Тель-Авиве – 19-26, в Хайфе – 19-25, в Эйлате – 20-33, в Беэр-Шеве – 18-27, на побережье Мертвого моря – 20-29, в Ашкелоне и Ашдоде – 18-26, в Ариэле – 17-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 19-31, на Голанских высотах – 17-28.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25 градусов, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

В субботу-среду ожидается постепенное понижение температуры.