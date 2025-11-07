Минздрав: жителям Петах-Тиквы необходимо кипятить водопроводную воду перед употреблением

Министерство здравоохранения сообщило, что в связи с получением аномальных результатов пробы воды жителям нескольких районов Петах-Тиквы необходимо кипятить водопроводную воду перед тем, как ее пить, а также для приготовления пищи, лекарств и чистки зубов.

Сообщение касается горожан, проживающих на улицах Авраам Шленски, А-Ярконим, Зеэв Орлов, Бар-Кохба, профессор Шор, А-Маккабим, Элиягу Голомб, Иегошуа Штампфер, Нафтали Перец, Йосеф Сапир, рав Блой, Вингэйт, Иегошуа Ханкин, Струма.

Использование воды для мытья и санитарных нужд разрешено.