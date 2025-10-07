x
07 октября 2025
|
последняя новость: 12:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 октября 2025
|
07 октября 2025
|
последняя новость: 12:49
07 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Кирьят-Арбе пограничник случайно застрелил молодого мужчину

Погибшие
Иудея и Самария
Полиция
время публикации: 07 октября 2025 г., 12:18 | последнее обновление: 07 октября 2025 г., 12:25
В Кирьят-Арбе пограничник случайно застрелил молодого мужчину
Hadas Parush/Flash90

Министерство здравоохранения Израиля сообщило о смерти молодого мужчины, вечером 6 октября получившего ранение в Кирьят-Арбе в результате пули, случайно выпущенной из оружия бойца пограничной полиции (МАГАВ).

Пограничник срочной службы, причастный к гибели этого человека, задержан, проводится расследование.

По данным следствия, речь идет о неумышленном выстреле.

Имя погибшего пока не публикуется.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook