В Кирьят-Арбе пограничник случайно застрелил молодого мужчину

Министерство здравоохранения Израиля сообщило о смерти молодого мужчины, вечером 6 октября получившего ранение в Кирьят-Арбе в результате пули, случайно выпущенной из оружия бойца пограничной полиции (МАГАВ).

Пограничник срочной службы, причастный к гибели этого человека, задержан, проводится расследование.

По данным следствия, речь идет о неумышленном выстреле.

Имя погибшего пока не публикуется.