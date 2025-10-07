В Кирьят-Арбе пограничник случайно застрелил молодого мужчину
время публикации: 07 октября 2025 г., 12:18 | последнее обновление: 07 октября 2025 г., 12:25
Министерство здравоохранения Израиля сообщило о смерти молодого мужчины, вечером 6 октября получившего ранение в Кирьят-Арбе в результате пули, случайно выпущенной из оружия бойца пограничной полиции (МАГАВ).
Пограничник срочной службы, причастный к гибели этого человека, задержан, проводится расследование.
По данным следствия, речь идет о неумышленном выстреле.
Имя погибшего пока не публикуется.