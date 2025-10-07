Вновь тревога около границы с Газой. ЦАХАЛ: ложная
время публикации: 07 октября 2025 г., 09:29 | последнее обновление: 07 октября 2025 г., 09:43
В 9:29 7 октября снова, второй раз за сегодняшнее утро, тревога "Цева адом" прозвучала в поселке Нетив а-Асара, расположенном около границы с сектором Газы.
Вскоре ЦАХАЛ уточнил, что вторая тревога была ложной.
Первая тревога сегодня прозвучала в Нетив а-Асара в 7:18. ЦАХАЛ подтвердил, что из северной части сектора была выпущена ракета. Сведений о пострадавших не поступало. По всей видимости, ракета упала на открытой местности.