Израиль
Израиль

Вновь тревога около границы с Газой. ЦАХАЛ: ложная

время публикации: 07 октября 2025 г., 09:29 | последнее обновление: 07 октября 2025 г., 09:43
Вновь тревога около границы с Газой. ЦАХАЛ: ложная
Ayal Margolin/Flash90

В 9:29 7 октября снова, второй раз за сегодняшнее утро, тревога "Цева адом" прозвучала в поселке Нетив а-Асара, расположенном около границы с сектором Газы.

Вскоре ЦАХАЛ уточнил, что вторая тревога была ложной.

Первая тревога сегодня прозвучала в Нетив а-Асара в 7:18. ЦАХАЛ подтвердил, что из северной части сектора была выпущена ракета. Сведений о пострадавших не поступало. По всей видимости, ракета упала на открытой местности.

