Вторая годовщина трагедии 7 октября: церемонии памяти погибших

Израиль отмечает вторую годовщину трагических событий 7 октября 2023 года. В стране проходят церемонии памяти погибших в результате нападения террористов. Государственные мероприятия сегодня не проводятся – в связи с праздником Суккот

Утром состоялось траурное мероприятие в кибуце Кфар-Аза. Бои в этом кибуце длились три дня – 7-9 октября 2023 года, погибли 64 человека, 19 были похищены террористами и угнаны в Газу. Двое жителей кибуца, Гали и Зив Берман, остаются в плену.

С 11 часов около поселка Реим будет проходить церемония памяти жертв нападения террористов на участников музыкального фестиваля Nova. В ходе нападения 7 октября на фестивальной площадке, в ее окрестностях и на дорогах были убиты 378 гражданских лиц и сотрудников служб безопасности, 44 человека были похищены. 16 человек из числа похищенных на фестивале до сих пор находятся в плену террористов в секторе Газы (не менее восьми из них, по всей видимости, живы), 10 выживших заложников и тела 18 убитых были возвращены в Израиль.

Вечером, в 18:00, начнется церемония в кибуце Нир-Оз. В результате атаки террористов на кибуц погиб 41 человек, и 76 человек были похищены и угнаны в сектор Газы. Девять из них все еще находятся в плену (не менее пяти из них, возможно, живы).

В 21:30 начнется церемония памяти семей погибших в тель-авивском парке А-Яркон.

В общей сложности в результате нападения террористов 7.10.2023, в ходе боевых действий в Газе и около Газы, в Ливане и около границы с Ливаном, а также в терактах в Израиле (включая Иудею и Самарию) и в результате обстрелов из Газы, Ливана, Йемена, Ирана за два года погибли почти 2000 человек.

