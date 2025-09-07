x
"Оцма Иегудит" против Смотрича: "Бюджет не принадлежит его папе"

время публикации: 07 сентября 2025 г., 13:55 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 14:00
Olivier Fitoussi/Flash90

Фракция "Оцма Иегудит" заявила, что не проголосует в Кнессете за увеличение дефицита государственного бюджета.

Поводом для такого решения стало сокращение бюджета министерства развития Негева и Галилеи в период пребывания партии Бен-Гвира в оппозиции. По словам министра Ицхака Васерлауфа, после его ухода в отставку "министр финансов сделал отвратительный шаг: он взял сотни миллионов шекелей и перевел их на черт знает какие нужды".

"Когда мы вернулись в правительство, я напомнил ему, что бюджет не принадлежит его папе, и он должен незамедлительно вернуть деньги", – сказал Васерлауф.

По его утверждению, деньги до сих пор не возвращены. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир распорядился не голосовать за бюджетные изменения "до тех пор пока не будет восстановлена справедливость".

Из министерства финансов передали, что речь идет о манипуляции и о попытках получить дополнительные "политические ассигнования, которые не положены партии, покинувшей коалицию и принявшей решение вернуться, и, соответственно, подписавшей новые коалиционные соглашения".

