Драма в Кейсарии: невестка пыталась утопить свекровь и уплыть от полиции

Мирный отдых купающихся на пляже Сдот-Ям в Кейсарии был омрачен дракой двух женщин: отдыхающие позвонили в полицию и сообщили, что одна женщина пытается утопить в воде другую.

Когда полиция прибыла на место происшествия, нападавшая попыталась скрыться вплавь в направлении открытого моря, но в итоге после поисков была задержана.

Пострадавшая, 69-летняя жительница Пардес-Ханы, выжила, ей помогли выбраться из воды. Женщина, оказавшаяся свекровью задержанной, была направлена в больницу в удовлетворительном состоянии.

Выловленную из моря невестку доставили на допрос в отделение полиции в Хадере, после чего поместили под стражу. Срок ее предварительного ареста продлен до понедельника, суд запретил публикацию ее имени и личных данных.

Расследование этого инцидента продолжается.