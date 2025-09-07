В Хадере автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электросамокате

На улице Герберт Сэмюэл в Хадере автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электрическом самокате. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мужчина (примерно 20 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.