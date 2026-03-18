18 марта 2026
последняя новость: 21:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
18 марта 2026
18 марта 2026
последняя новость: 21:10
Служба тыла продлила действующие инструкции до 19 марта

время публикации: 18 марта 2026 г., 20:02 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 20:02
Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что после оценки ситуации Служба тыла решила продлить действующие инструкции для населения до 20:00 19 марта.

В "желтой зоне" (долина Бейт-Шеана, Бекаа, Самария, Иудея, район Мертвого моря, Западный Лахиш, Западный и Южный Негев, Арава и поселки на границе с сектором Газы): разрешена образовательная деятельность при условии, что в случае тревоги можно добраться до стандартного защищенного помещения в отведенное время.

Массовые мероприятия: разрешается проводить собрания численностью до 50 человек в здании и до 100 на улице, при условии, что в случае тревоги можно добраться до стандартного защищенного помещения в отведенное время.

Рабочие места: разрешается возобновить работу на предприятиях и в учреждениях, откуда можно добраться до стандартного защищенного помещения в отведенное время.

На всей остальной территории учебные заведения остаются закрытыми.

Рабочие места: разрешается возобновить работу на предприятиях и в учреждениях, откуда можно добраться до стандартного защищенного помещения в отведенное время.

Массовые мероприятия: разрешается проводить собрания численностью до 50 человек, при условии, что в случае тревоги можно добраться до стандартного защищенного помещения в отведенное время.

