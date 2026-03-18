За последние сутки ЦАХАЛ нанес удары по более чем 200 целям в Иране
время публикации: 18 марта 2026 г., 19:31 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 19:33
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что за минувшие сутки десятки израильских боевых самолетов атаковали свыше 200 объектов на западе и в центре Ирана.
Среди пораженных целей – склады с ракетами, стартовые площадки для запуска баллистических ракет и беспилотников, системы противовоздушной обороны, пусковые установки и предприятия по производству вооружений.
ЦАХАЛ заявил, что удары продолжаются в непрерывном режиме с целью максимально снизить интенсивность ракетных обстрелов израильской территории и укрепить господство в воздушном пространстве Ирана.