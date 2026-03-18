За последние сутки ЦАХАЛ нанес удары по более чем 200 целям в Иране

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что за минувшие сутки десятки израильских боевых самолетов атаковали свыше 200 объектов на западе и в центре Ирана.

Среди пораженных целей – склады с ракетами, стартовые площадки для запуска баллистических ракет и беспилотников, системы противовоздушной обороны, пусковые установки и предприятия по производству вооружений.

ЦАХАЛ заявил, что удары продолжаются в непрерывном режиме с целью максимально снизить интенсивность ракетных обстрелов израильской территории и укрепить господство в воздушном пространстве Ирана.