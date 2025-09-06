ДТП с участием мотоциклов в Беэр-Шеве и Кирьят-Бялике, трое пострадавших
время публикации: 06 сентября 2025 г., 16:39 | последнее обновление: 06 сентября 2025 г., 16:47
В субботу, 6 сентября, на дорогах страны произошли два ДТП с участием мотоциклов.
25-летний мотоциклист получил серьезные травмы в результате столкновения с автомобилем на шоссе 781 недалеко от Кирьят-Бялика. Парамедики МАДА доставили его в больницу "Рамбам" в Хайфе.
В Беэр-Шеве в аналогичном ДТП пострадал 20-летний мотоциклист. Он в тяжелом состоянии, женщина, которую он вез, получила легкие травмы. Бригады МАДА доставили обоих пострадавших в больницу "Сорока".