СМИ публикуют основные принципы "всеобъемлющего соглашения", переданного США ХАМАСу

12-й телеканал израильского телевидения опубликовал основные принципы "всеобъемлющего соглашения", которые были переданы администрацией Дональда Трампа террористической организации ХАМАС.

По информации 12-го телеканала, соглашением предусмотрено освобождение 48 заложников (живых и останков убитых) в первый день сделки, в обмен на это из израильских тюрем будут освобождены тысячи террористов; операция "Колесницы Гидеона-2" будет отменена, ЦАХАЛ останется за пределами города Газа и в то же время возобновятся переговоры о прекращении войны (переговорами будет руководить лично Дональд Трамп). Режим прекращения огня будет действовать до тех пор, пока продолжаются переговоры.

Израильские СМИ, 12-й и 11-й телеканал, а также сайт Ynet, цитируют источник в окружении Биньямина Нетаниягу, который говорит, что Израиль изучает предложение США и склоняется к тому, чтобы его принять. При этом в Иерусалиме сомневаются в том, что ХАМАС согласится на это предложение.

Как ранее сообщила новостная служба медиакорпорации "Кан", набор принципов был передан американской администрацией через израильского посредника Гершона Баскина, ранее участвовавшего в переговорах по обмену с ХАМАСом ("сделка Шалита").

Не исключено, что именно с этим связано то, что вечером 6 сентября ХАМАС сообщил, что "возобновляет подтверждение своего согласия" на предложенный посредниками план прекращения огня от 18 августа. ХАМАС объявил, что "открыт к любым идеям и инициативам, которые обеспечат постоянное прекращение огня, полный вывод израильских войск из сектора Газы, беспрепятственный и безусловный доступ гуманитарной помощи, а также "реальный обмен пленными" путем переговоров через посредников.

Глава израильской переговорной группы, министр стратегического планирования Рон Дермер, на этой неделе вылетит в США для контактов с администрацией Дональда Трампа по ходу переговоров.

Напомним, 18 августа ХАМАС заявил о своем согласии на предложение по прекращению огня, основанное на плане Стивена Виткоффа с "рядом уточнений", внесенных ХАМАСом. Ливанский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на палестинский источник тогда уточнял, что частичное предложение предусматривает отвод израильских сил примерно на 1000 метров на севере и востоке сектора Газы (за исключением районов Байт-Лахия и Шуджаийя). В обмен на освобождение 10 заложников и передачу тел 18 убитых, Израиль должен освободить из тюрем 140 палестинских заключенных, отбывающих пожизненные заключения, и 60 – приговоренных к более чем 15 годам тюрьмы. В обмен на тело одного израильтянина Израиль обязуется передать тела 10 палестинцев. Кроме того, в рамках сделки должны быть освобождены из тюрем все палестинские несовершеннолетние и женщины.

Израиль продолжает настаивать на полном освобождении заложников – и живых, и убитых. Таким образом, говоря о "согласии на план от 18 августа" ХАМАС не уступает. Однако сам факт публикации этого заявления свидетельствует о давлении, под которым находится ХАМАС, и о влиянии начала "операции башен" в городе Газа.