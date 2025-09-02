12 канал ИТВ: Нетаниягу обдумывает создание комиссии по расследованию 7 октября

Глава правительства Биньямин Нетаниягу активизировал усилия по созданию следственной комиссии по провалу 7 октября – с тем, чтобы соответствующую комиссию назначило правительство, а не председатель БАГАЦа Ицхак Амит. Об этом сообщает во вторник, 2 сентября, сайт новостной службы 12 канала ИТВ.

Ожидается, что в состав комиссии войдут пять человек, в том числе окружной судья в отставке и отставной генерал. БАГАЦ, тем не менее, может торпедировать решение правительства о создании такой комиссии, аргументируя это тем, что настолько катастрофический провал как 7 октября требует создания не правительственной, а государственной следственной комиссии.

Тем не менее, в недавней истории Израиля существует прецедент создания именно правительственной комиссии – в 2006 году Эхуд Ольмерт создал комиссию по расследованию обстоятельств начала Второй ливанской войны, и БАГАЦ утвердил это решение с перевесом в один голос.