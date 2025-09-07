На юге города Газа уничтожен туннель, в котором располагался оперативный штаб боевиков

Туннель, протяженностью сотни метров, располагавшийся под кварталом Зайтун на юге города Газа, был уничтожен боевой группой бригады НАХАЛ под командованием 99-й дивизии.

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видео уничтожения туннеля и сообщила, что в нем располагался оперативный штаб батальона "Зайтун" террористической группировки ХАМАС.

Кроме того, бойцами были уничтожены террористы, укрывавшиеся в здании, где находился вход в туннель. В ходе боевых действий израильскими военнослужащими были атакованы десятки объектов террористической инфраструктуры, включая наблюдательные пункты, склады с оружием и боеприпасами.