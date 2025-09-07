x
07 сентября 2025
07 сентября 2025
07 сентября 2025
последняя новость: 12:28
07 сентября 2025
Израиль

Беннет против министров: "Правительство дураков"

Авигдор Либерман
Нафтали Беннет
Гади Айзенкот
время публикации: 07 сентября 2025 г., 11:46 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 11:50
Беннет против министров. "Правительство дураков"
Avshalom Sassoni/Flash90

7 сентября портал Walla опубликовал цитаты из высказываний бывшего премьер-министра Нафтали Беннета.

4 сентября Беннет выступал на предвыборном мероприятии в Кфар-Сабе, и помимо прочего, назвал министров нынешнего правительства дураками.

"Сегодня в Израиле у власти правительство дураков. У меня нет другого слова. Дураки. Министр говорит, что надо сбросить атомную бомбу на Газу. Здорово сказал, получил еще 17 голосов чокнутых. Бомбу сбросил? Нет. Но цену мы все заплатили", – сказал Беннет.

Он добавил, что намерен сформировать единый список с Авигдором Либерманом и Гади Айзенкотом.

В то же время он дал понять, что рассматривает себя в качестве будущего премьер-министра.

Судя по словам Беннета, его позиция по вопросу об израильско-палестинском конфликте изменилась. "Я против бинарных решений. Мои взгляды ястребино-либеральные. Я за автономию для палестинцев, но против предоставления им суверенитета", – заявил Беннет.

В свое время он предлагал аннексию территорий С, находящихся под израильским контролем. Сейчас он говорит иное. "В мою каденцию серьезных потрясений не будет", – заявил Беннет.

Израиль
