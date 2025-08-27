Либерман призвал к встрече лидеров сионистских оппозиционных партий, не упомянув Ганца и Голана

Глава партии НДИ Авигдор Либерман направил письмо главе оппозиции Яиру Лапиду, предложив незамедлительно организовать встречу руководителей сионистских оппозиционных партий.

В сообщении пресс-службы НДИ по этому поводу, помимо Лапида, упомянуты Нафтали Беннет и Гади Айзенкот. Однако не упомянут лидер "Кахоль Лаван" Бени Ганц, недавно предложивший премьер-министру Биньямину Нетаниягу, главе "Еш Атид" Яиру Лапиду и главе НДИ Авигдору Либерману создать "правительство спасения заложников" сроком на полгода, осуществить сделку с ХАМАСом, провести закон о призыве и установить дату выборов весной 2026 года.

Не был упомянут в письме Либермана и лидер левой партии "Демократим" Яир Голан.

В письме Либермана предлагается собраться для "разработки основных положений будущего правительства", которые "должны отражать широкий консенсус по ключевым вопросам национальной повестки дня". Речь идет об "обеспечении безопасности государства, развитии экономики, принятии Конституции и закона о всеобщей воинской повинности, регуляции отношений между религией и государством".