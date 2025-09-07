x
07 сентября 2025
"Рафаэль" снова проводит испытания около Хайфы

время публикации: 07 сентября 2025 г., 10:10 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 10:10
Фото: А.Завин / NEWSru.co.il

Сегодня, 7 сентября, около полудня на территории института Давид в Крайот вновь проводится запланированный и контролируемый эксперимент, в ходе которого может быть слышен шум. Об этом сообщает компания "Рафаэль".

Экстренные службы уведомлены о запланированных испытаниях.

Граждан просят не беспокоиться. Компания приносит извинения за доставленные неудобства.

