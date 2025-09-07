"Рафаэль" снова проводит испытания около Хайфы
время публикации: 07 сентября 2025 г., 10:10 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 10:10
Сегодня, 7 сентября, около полудня на территории института Давид в Крайот вновь проводится запланированный и контролируемый эксперимент, в ходе которого может быть слышен шум. Об этом сообщает компания "Рафаэль".
Экстренные службы уведомлены о запланированных испытаниях.
Граждан просят не беспокоиться. Компания приносит извинения за доставленные неудобства.