Клиент прибыл к стоматологу в Рамат-Гане и обнаружил врача мертвым

Пациент, пришедший в назначенное время к врачу-стоматологу в Рамат-Гане, долго ожидал в приемной, но его так и не вызвали в кабинет. Тогда пациент решил войти в кабинет врача, и обнаружил стоматолога без признаков жизни.

Как сообщает mako.co.il, пациент немедленно позвонил в службу скорой помощи "Маген Давид Адом", но прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть стоматолога.

Волонтеры организации ЗАКА, также вызванные на место происшествия, оказали помощь полиции с транспортировкой тела в институт судебной медицины для выяснения причин смерти врача.