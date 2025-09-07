x
07 сентября 2025
Рамат-Ган
время публикации: 07 сентября 2025 г., 16:28 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 16:28
Клиент прибыл к стоматологу в Рамат-Гане и обнаружил врача мертвым
AP Photo/Sal Veder

Пациент, пришедший в назначенное время к врачу-стоматологу в Рамат-Гане, долго ожидал в приемной, но его так и не вызвали в кабинет. Тогда пациент решил войти в кабинет врача, и обнаружил стоматолога без признаков жизни.

Как сообщает mako.co.il, пациент немедленно позвонил в службу скорой помощи "Маген Давид Адом", но прибывшим на место происшествия медикам оставалось лишь констатировать смерть стоматолога.

Волонтеры организации ЗАКА, также вызванные на место происшествия, оказали помощь полиции с транспортировкой тела в институт судебной медицины для выяснения причин смерти врача.

