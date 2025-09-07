БАГАЦ обязал государство улучшить меню заключенных террористов, включая "Нухбу"

Высший суд справедливости удовлетворил петицию "Ассоциации за гражданские права" в Израиле и организации "Гиша", постановив, что государство не выполняет обязательства в отношении заключенных за преступления против безопасности государства, включая террористов спецназа ХАМАСа "Нухба".

БАГАЦ обязал Службу тюрем обеспечить количество пищи и состав тюремного меню, необходимые для сохранения здоровья заключенных, а также обеспечить контроль, чтобы каждый заключенный получал положенную порцию – включая слабых и не авторитетных заключенных, у которых отбирают продукты другие террористы.

В петиции указывается, что после 7 октября, когда в тюрьмы начали попадать участники резни и боевики "Нухбы", заключенных лишили доступа к тюремному ларьку, а меню было изменено в худшую сторону, после чего заключенные начали жаловаться на недоедание. Истцы просили суд обязать государство расширить меню и обеспечить заключенных за преступления в сфере безопасности надлежащим питанием.

Судья Дафна Барак-Эрез в вердикте суда указала, что Израиль – правовое государство, и обязанность обеспечить заключенным базовые условия существования не может быть предметом спора. Судья Давид Минц не согласился с ней, посчитав, что государство выполняет требования закона. Судья Офер Гроскопф поддержал судью Барак-Эрез, и таким образом петиция была удовлетворена.

Министр юстиции Ярив Левин выступил с резкой критикой решения БАГАЦа: "Судьи БАГАЦа не хотят довольствоваться своей ролью и берут в свои руки управление страной. Но им и этого мало – отныне они короновали себя судьями шоу Master Chef. Двое судей обязали государство улучшить меню для худших из террористов". Левин добавил, что это решение демонстрирует масштаб ущерба, который наносят судьи БАГАЦа безопасности страны.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир также высказался против решения БАГАЦа: "Судьи БАГАЦа, вы из Израиля? – написал он в социальной сети Х. – У наших заложников в Газе нет БАГАЦа, который бы их защитил. А у отвратительной шайки убийц, похитителей и насильников, к нашему стыду, есть БАГАЦ, который их защищает". Бен-Гвир подчеркнул, что государство продолжит обеспечивать заключенным в тюрьмах террористам "самые минимальные условия, предусмотренные законом".