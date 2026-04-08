ЦАХАЛ требует эвакуации жителей Дахии: ожидается удар по "Хизбалле"

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала срочное предупреждение для жителей южного пригорода Бейрута Дахии, являющегося оплотом шиитской террористической организации "Хизбалла".

Жителям районов Харет-Хрейк, Гобейри, Лайлаки, Аль-Хадат, Бурдж аль-Бараджне, Тахвита аль-Гадир и Шиях предписано немедленно эвакуироваться в связи со скорыми ударами по объектам "Хизбаллы" в этих районах.

"Армия обороны Израиля продолжает действовать и наносить удары по военной инфраструктуре террористической организации "Хизбалла" в различных районах Дахии, – сказано в этом сообщении. – ЦАХАЛ не намерен причинять вам вред, ради вашей безопасности вы должны немедленно эвакуироваться".