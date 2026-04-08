Внимание, розыск: пропал 82-летний Нисим Бахар из Бат-Яма

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего пожилого мужчины из группы риска. Пропал 82-летний Нисим Бахар из Бат-Яма. В последний раз его видели во вторник, 7 апреля, на улице Йона а-Нави в Тель-Авиве.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавого телосложения, светлый оттенок кожи, лысый. Данные об одежде отсутствуют.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят обращаться в полицию по телефону 100 или в полицию Бат-Яма по телефону 03-5555222.