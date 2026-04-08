40-й день войны "Рычание льва": удары по Израилю из Ирана после заявления Трампа о перемирии

Утром 28 февраля была начата военная операция Израиля и США против режима аятолл в Иране. В Израиле эта военная операция получила название "Рычание льва". В Пентагоне операции дали название "Эпическая ярость". Иранский КСИР дал название этой войне "Правдивое обещание 4".

За 38 дней войны ЦАХАЛом были нанесены более 16000 ударов по целям в Иране, выведены из строя сотни ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны, уничтожены многие государственные и военные лидеры, включая Али Хаменеи и Али Лариджани. ВВС США за 38 дней поразили свыше 13000 целей, повреждено или уничтожено не менее 155 судов (данные CENTCOM). Иран атакует американские базы и миссии на Ближнем Востоке, арабские страны и Израиль. Одновременно Израиль ведет боевые действия против "Хизбаллы", которая координирует свои действия с КСИР. 28 марта к ударам по Израилю подключились йеменские хуситы.

В ночь на 8 апреля (7 апреля по времени США) американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии. После этого объявления из Ирана многократно была обстреляна баллистическими ракетами территория Израиля, иранцами были нанесены удары и по арабским странам Персидского залива. Лишь после этого иранское государственное ТВ от имени Моджтабы Хаменеи объявило о прекращении огня. Тегеран стремится доказать, что именно иранская сторона диктует условия прекращения огня, а не Вашингтон.

40-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. 8.04.2026

05:00

Шиитские проиранские группировки в Ираке объявили, что присоединяются в двухнедельному прекращению огня. На площади Тахрир в Багдаде шииты празднуют "победу Ирана".

04:00

Представитель ЦАХАЛа заявил CNN, что атаки в Иране продолжаются. Судя по неофициальным источникам, в Иране были атакованы ракетные установки.

Поступили сообщения, что Израиль и США прекратили удары по целям в Иране. Более того, Израиль прекратил атаки в Ливане, хотя наземные силы ЦАХАЛа остаются на юге этой страны.

03:00

Тревога в центре Израиля, включая Тель-Авив. Ракетный обстрел из Ирана.

Тревога на юге Израиля, включая Беэр-Шеву. Ракетный обстрел из Ирана. Работает система ПРО. Предуведомления по югу не было. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает: в результате ракетного обстрела юга Израиля из Ирана в Тель-Шеве (Негев) трое подростков 12-15 лет получили легкие ранения и травмы, еще нескольким людям потребовалась помощь для выведения из состояния нервного шока.

Тревога "Цева адом" без предуведомления прозвучала на севере Израиля, включая Хайфу. Зафиксирован ракетный обстрел из Ирана.

02:00

Тревога "Цева адом" вновь прозвучала в центре Израиля. ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Ирана. Работает система ПРО. Зона оповещения: от Самарии до Тель-Авива, от Нетании до Реховота. Судя по имеющимся данным, ракета была выпущена из района Доруда (центрально-западный Иран).

Тревога "Цева адом" прозвучала на юге Израиля. ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Ирана. Зона оповещения: от Мертвого моря до Негева, включая Беэр-Шеву.

01:00

Тревога "Цева адом" прозвучала в центре Израиля – в Иерусалиме, Бейт-Шемеше, Модиине и других населенных пунктах. ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Ирана. Работает система ПРО. Судя по имеющимся данным, ракета была выпущена из района Исфахана (центральный Иран). Ракета была перехвачена.

БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль в Сайде (Сидоне), на юго-западе Ливана. Не менее трех раненых, возможно есть убитые.

00:00

Ливанский канал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передает, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Аль-Аббасии, к северо-востоку от Тира, на юге Ливана, примерно в 25 км от границы Израиля. Сообщается также об авиаударе по цели в деревне Шабриха, к востоку от Тира.

ПОТЕРИ

В Иране, по данным IFRC со ссылкой на Иранский Красный Полумесяц, погибли более 2000 человек, свыше 21000 получили ранения. По оценке HRANA, более 3500 убитых, из них свыше 1600 – гражданские лица. Израильские оценки давно не обновлялись: 9 марта сообщалось о примерно 7000 убитых в рядах КСИР, "Басидж" и других силовых структур.

В результате ракетных обстрелов и "дружественного огня", а также приступов и травм, полученных при обстрелах, в Израиле погибли 29 человек: израильтяне, две гражданки Филиппин и гражданин Таиланда. Медицинская помощь, по данным минздрава Израиля, была оказана примерно 7000 пострадавших, но в основном речь идет не о раненых, а о получивших травмы по пути в убежища или нуждавшихся в помощи в связи с нервным шоком.

В Палестинской автономии погибли четыре женщины.

В ходе боевых действий в Ливане погибли 11 израильских военнослужащих.

Армия США сообщает о 13 погибших американских военнослужащих в результате атак из Ирана и крушения самолета KC-135 в Ираке.

В Ираке погиб один французский военнослужащий.

В Бахрейне в результате иранской атаки погиб марокканец, работавший гражданским подрядчиком для вооруженных сил ОАЭ.

В ОАЭ при ударе по НПЗ погиб гражданин Египта.

СПИСОК ПОГИБШИХ В ИЗРАИЛЕ

(учитываются как прямые, так и косвенные жертвы ракетных обстрелов)

1. (имя не сообщается), 102 года, из Рамат-Гана, 1.3.2026 упал на лестнице по дороге в бомбоубежище при ракетном обстреле из Ирана, получил тяжелую травму, скончался в больнице "Ихилов".

2. Мифлах Мохаммад АММАШ, 26 лет, из Джиср аз-Зарки, 8.3.2026 скончался от сердечного приступа во время ракетной тревоги.

3. Марина БАЛЕЕВА, 68 лет, из Тель-Авива, скончалась 1.3.2026 от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище, при ракетном обстреле из Ирана.

4. Авигаиль БИТОН, 15 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Сарой и братом Яаковом.

5. Сара БИТОН, 13 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Авигаиль и братом Яаковом.

6. Яаков БИТОН, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрами Сарой и Авигаиль.

7. Мэри Энн ВЕЛАСКЕС ДЕ ВЕРА, 32 года, гражданка Филиппин, работала сиделкой в Тель-Авиве, убита 28.2.2026 иранской баллистической ракетой, оставшись со своей подопечной (та ранена, но осталась жива).

8. Вячеслав ВИДМАНТ, 52 года, из Ашдода, погиб 27.3.2026 в Тель-Авиве при ракетном обстреле из Ирана.

9. Владимир ГЕРШОВИЧ, 73 года, из Хайфы, погиб вместе с семьей 5.4.2026 в результате иранского ракетного обстрела.

10. Дмитрий ГЕРШОВИЧ, 42 года, из Герцлии, погиб вместе с семьей 5.4.2026 в Хайфе, в доме своих родителей, в результате иранского ракетного обстрела.

11. Лусиль-Джин ГЕРШОВИЧ, 29 лет, гражданка Филиппин, из Герцлии, погибла 5.4.2026 в Хайфе вместе с мужем Дмитрием и его родителями в результате иранского ракетного обстрела.

12. Рустам ГУЛОМОВ, 62 года, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

13. Нуриэль ДУБИН, 27 лет, из поселка Маргалиот (Верхняя Галилея), погибла 24.3.2026 при ракетном обстреле из Ливана.

14. Орен КАЦ, 46 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

15. Брурия Глория КОЭН, 76 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сыном, Йосефом.

16. Йосеф КОЭН, 41 год, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью, Брурией.

17. Рафаэль МЕИРОВ, 22 года, из Кирьят-Моцкина, 8.3.2026 во время ракетной тревоги потерял контроль над мотоциклом и разбился.

18. Офер (Пошко) МОШКОВИЧ, 59 лет, из кибуца Мисгав-Ам на границе с Ливаном, погиб 22.3.2026 в результате ошибки ЦАХАЛа при артиллерийском обстреле Ливана.

19. Илана МОШЕ из Рамат-Гана, 70 лет, убита 18.03.2026 кассетным суббоеприпасом из иранской баллистической ракеты вместе с мужем Яроном.

20. Ярон МОШЕ из Рамат-Гана, 70 лет, убит 18.03.2026 кассетным суббоеприпасом из иранской баллистической ракеты вместе с женой Иланой.

21. Амид МУРТУЗОВ, 40 лет, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

22. Гая ОРЕН, 17 лет, из Реховота, погибла 12.3.2026 во время ракетной тревоги (спешила в убежище и была насмерть сбита автомобилем).

23. Лена ОСТРОВСКАЯ-ГЕРШОВИЧ, 68 лет, из Хайфы, погибла вместе с семьей 5.4.2026 в результате иранского ракетного обстрела.

24. Ори ПЕРЕЦ, 43 года, из Наарии, погиб 26.3.2026 при ракетном обстреле из Ливана (ехал на велосипеде и не успел войти в убежище).

25. Гавриэль Барух РЕВАХ, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

26. Валанин ЧАЮТ, 33 года, гражданин Таиланда, убит 18.03.2026 при взрыве кассетного суббоеприпаса иранской ракеты в мошаве Аданим в округе А-Шарон.

27. Иегуда Шмуэль ШЕРМАН, 18 лет, из Элон-Море, погиб 21.3.2026 в результате автомобильного теракта (автомобиль врезался в его квадроцикл, палестинский водитель сдался властям).

28. Ронит ЭЛИМЕЛЕХ, 45 лет, из Бейт-Шемеша, волонтер организации "Ихуд Ацала", убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью Сарой.

29. Сара ЭЛИМЕЛЕХ, 73 года, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с дочерью Ронит.

ПОГИБШИЕ В ПАЛЕСТИНСКОЙ АВТОНОМИИ

1. Майс Рази Умар МАСАЛЬМЭ, 17 лет, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона

2. Сахира Ризк МАСАЛЬМЭ, 50 лет, совладелица салона красоты, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона

3. Амаль Субхи Абдул Карим Мутауа МАСАЛЬМЭ, 36 лет, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона – она находилась в салоне со своей трехлетней дочерью, которая получила тяжелые ранения

4. Асиль Самир МАСАЛЬМЭ, 32 года, 18.3.2026 убита иранской ракетой в Байт-Ауа, около Хеврона – была на шестом месяце беременности

ПОГИБШИЕ В ЛИВАНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ (после 28.02.2026)

1. Сержант Моше Ицхак А-КОЭН КАЦ, 22 года, репатриант из США, боец 890-го батальона бригады "Цанханим", погиб 28.3.2026 в ходе боевых действий на юге Ливана.

2. Сержант Лиран БЕН-ЦИОН, 19 лет, из Холона, боец 9-го батальона 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель", погиб 29.3.2026 в бою на юге Ливана.

3. Сержант Авиад Эльханан ВОЛАНСКИЙ, 21 год, из Иерусалима, боец 77 батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан", погиб 26.3.2026 в бою на юге Ливана.

4. Старший сержант Ори ГРИНБЕРГ, 21 год, из Петах-Тиквы, разведподразделение бригады "Голани", погиб 26.3.2026 в бою на юге Ливана.

5. Старший сержант Ор ДЕМРИ, 20 лет, из Лимана, боец инженерного подразделения 91-й дивизии, погиб 8.3.2026 в результате противотанкового обстрела в ходе военных действий на юге Ливана.

6. Старший сержант Бен КОЭН, 21 год, из Лехавима, боец разведподразделения 934-го батальона бригады "Нахаль", погиб 30.3.2026 в бою на юге Ливана.

7. Старший сержант Гай ЛУДАР, 21 год, из поселка Ювалим, боец спецподразделения "Маглан", погиб 4.4.2026 в бою на юге Ливана от "дружественного огня".

8. Капитан Ноам МАДМОНИ, 22 года, из Сдерота, командир разведподразделения 934-го батальона бригады "Нахаль", погиб 30.3.2026 в бою на юге Ливана.

9. Старший сержант Гилад ХАРЭЛЬ (АРЭЛЬ), 21 год, из Модиина-Маккабим-Реут, боец разведподразделения 934-го батальона бригады "Нахаль", погиб 30.3.2026 в бою на юге Ливана.

10. Старший сержант запаса Махэр ХАТАР, 38 лет, из Мадждаль-Шамса, боец инженерного подразделения 91-й дивизии, погиб 8.3.2026 в результате противотанкового обстрела в ходе военных действий на юге Ливана.

11. Старший сержант Максим ЭНТИС, 21 год, из Бат-Яма, боец разведподразделения 934-го батальона бригады "Нахаль", погиб 30.3.2026 в бою на юге Ливана.

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 года (обновляется)