Командование тылом и минпрос разрешили фронтальную учебу, но решать будут муниципалитеты

Командование тылом разрешило работу учебных заведений без ограничений за исключением "линии противостояния", Голанских высот, Верхней Галилеи и Хайфского залива, где фронтальная учеба разрешена только в защищенных пространствах.

Министр просвещения Йоав Киш дал указание возобновить очное обучение в учебных заведениях начиная с утра четверга, 9 апреля, в соответствии с политикой Командования тылом.

Генеральному директору министерства поручено обеспечить возвращение системы образования к работе во всех разрешенных муниципалитетах с задействованием всех необходимых ресурсов.

В рамках возвращения к штатному режиму особое внимание будет уделено психологическому сопровождению учащихся, выявлению потребностей и необходимым адаптациям, а также поэтапному возобновлению работы в соответствии с заранее разработанными планами.

Вместе с тем, возобновление учебы будет проводиться в соответствии с готовностью муниципалитетов и может носить поэтапный характер.

Мэрия Тель-Авива объявила о возобновлении занятий с завтрашнего дня с 10:00. Герцлия, Гиватаим, Ганей-Тиква, Кфар-Сава, Рош а-Аин, Од а-Шарон, Кирьят-Оно и Иегуд также сообщили о возобновлении учёбы в четверг. Мэрия Раананы объявила о проведении занятий во всех учебных заведениях с завтрашнего дня с 9:00.

О готовности возобновить занятия при условии получения разрешения от Командования тыла заявили региональные советы Йоав, Гезер, Эмек-Хефер, Лев а-Шарон, Лахиш, Мерхавим, Эшколь, Хоф а-Кармель, Бреннер, Хевель-Модиин, Мате-Иегуда, Гильбоа, Мегиддо, Дром а-Шарон и Хоф а-Шарон.

За точной информацией рекомендуется обратиться в свой муниципалитет.