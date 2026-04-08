Нетаниягу: "Мы готовы вернуться к боевым действиям в любой момент"

Вечером 8 апреля премьер-министр Биньямин Нетаниягу в специальном заявлении для прессы прокомментировал временное перемирие с Ираном, о котором объявил президент США Дональд Трамп. Это заявление было записано заранее, этот формат не подразумевал общения с журналистами и ответы на вопросы.

Нетаниягу заявил, что Израиль добился "колоссальных достижений", которые "еще недавно казались совершенно фантастическими". По его словам, Иран стал слабее, чем когда-либо, а Израиль – сильнее.

Вместе с тем он подчеркнул, что не все поставленные цели достигнуты в полной мере, и Израиль добьется их исполнения "либо путем заключения соглашения, либо путем возобновления боевых действий".

"Мы готовы вернуться к боевым действиям в любой момент", – заключил премьер.