ЦАХАЛ озвучил название новой операции в Ливане: "Вечная тьма"

В Армии обороны Израиля поясняют, что масштабные удары по инфраструктуре "Хизбаллы" в различных районах Ливана ознаменовали начало новой военной операции против "Хизбаллы", которая получила название "Вечная тьма" ("Хошех Нецхи").

Как сообщает Ynet, в ЦАХАЛе охарактеризовали новую операцию как масштабную, но точечную, и уточнили, что она разрабатывалась в течение последних недель вне связи с иранским направлением.

Программа была реализована в связи с создавшимися оперативными условиями, для атаки не ждали прекращения огня с Ираном. В ЦАХАЛе предполагают, что боевые действия против Ирана вскоре возобновятся, и ВВС вновь придется действовать на этом направлении.