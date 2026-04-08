08 апреля 2026
последняя новость: 16:09
Израиль

ЦАХАЛ озвучил название новой операции в Ливане: "Вечная тьма"

время публикации: 08 апреля 2026 г., 15:18 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 15:22
В Армии обороны Израиля поясняют, что масштабные удары по инфраструктуре "Хизбаллы" в различных районах Ливана ознаменовали начало новой военной операции против "Хизбаллы", которая получила название "Вечная тьма" ("Хошех Нецхи").

Как сообщает Ynet, в ЦАХАЛе охарактеризовали новую операцию как масштабную, но точечную, и уточнили, что она разрабатывалась в течение последних недель вне связи с иранским направлением.

Программа была реализована в связи с создавшимися оперативными условиями, для атаки не ждали прекращения огня с Ираном. В ЦАХАЛе предполагают, что боевые действия против Ирана вскоре возобновятся, и ВВС вновь придется действовать на этом направлении.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 апреля 2026

915-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 апреля 2026

ЦАХАЛ нанес самый мощный удар по "Хизбалле" с начала операции "Рычание льва"