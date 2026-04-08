08 апреля 2026
|
последняя новость: 10:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ анонсировал удары по многоэтажному зданию "Хизбаллы" в Тире

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 08 апреля 2026 г., 09:20 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 09:23
ЦАХАЛ анонсировал удары по многоэтажному зданию "Хизбаллы" в Тире
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала срочное предупреждение об эвакуации для жителей города Тир.

"Срочное и повторное предупреждение жителям города Тир, особенно района Шабриха (Аль-Аббасия), – сказано в этом сообщении. – Деятельность террористической организации "Хизбалла" вынуждает ЦАХАЛ применить против нее силу. Армия обороны Израиля не намерена причинять вам вред. Ради вашей безопасности вы должны немедленно покинуть свои дома. Чтобы обеспечить вашу безопасность, немедленно эвакуируйтесь из домов и переместитесь к северу от реки Захрани".

Предупреждение сопровождается картой, в которой красным цветом отмечен объект военной инфраструктуры "Хизбаллы", который будет атакован в ближайшее время.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 апреля 2026

