ЦАХАЛ анонсировал удары по многоэтажному зданию "Хизбаллы" в Тире

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала срочное предупреждение об эвакуации для жителей города Тир.

"Срочное и повторное предупреждение жителям города Тир, особенно района Шабриха (Аль-Аббасия), – сказано в этом сообщении. – Деятельность террористической организации "Хизбалла" вынуждает ЦАХАЛ применить против нее силу. Армия обороны Израиля не намерена причинять вам вред. Ради вашей безопасности вы должны немедленно покинуть свои дома. Чтобы обеспечить вашу безопасность, немедленно эвакуируйтесь из домов и переместитесь к северу от реки Захрани".

Предупреждение сопровождается картой, в которой красным цветом отмечен объект военной инфраструктуры "Хизбаллы", который будет атакован в ближайшее время.