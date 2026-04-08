Лапид о перемирии: "Неудача Нетаниягу, Израиль даже не был за столом переговоров"

время публикации: 08 апреля 2026 г., 08:20 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 08:25
Яир Лапид прокомментировал объявленное президентом США Дональдом Трампом перемирие с Ираном, назвав его "политической катастрофой".

"За всю нашу историю не было такой политической катастрофы, – написал лидер оппозиции Яир Лапид в своем аккаунте в социальной сети Х. – Израиль даже не был за столом переговоров, когда принимались решения, касающиеся основы нашей национальной безопасности".

"Армия выполнила все, что от нее требовали, общественность проявила поразительную стойкость, но Нетаниягу потерпел политическую неудачу, стратегическую неудачу, – продолжает Лапид. – Он не достиг ни одной из целей, которые он сам себе поставил. Нам понадобятся годы, чтобы исправить политический и стратегический ущерб, который Нетаниягу нанес из-за высокомерия, халатности и отсутствия стратегического планирования".

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 апреля 2026

Опрос: молодые израильтяне определяют себя как правые и поддерживают Нетаниягу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 марта 2026

Яир Лапид: "Почти победа – это не победа"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 марта 2026

Опрос "Mаарива": партия Лапида сокращается до 6 мандатов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 марта 2026

Лапид вновь заявил о поддержке правительства в войне с Ираном