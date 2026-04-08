ЦАХАЛ сообщает о ночной волне ударов по всему Ирану и о продолжении войны с "Хизбаллой"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что с целью сокращения масштабов ракетных обстрелов израильской территории ВВС ЦАХАЛа в ночь на четверг завершили волну ударов по пусковым позициям и ракетным установкам иранского террористического режима по всей территории Ирана.

В рамках этой волны ударов истребители ВВС под наведением военной разведки атаковали десятки пусковых позиций – тем самым был сорван более масштабный залп баллистических ракет, направленный против Израиля. Кроме того, были атакованы ключевые объекты производственной инфраструктуры иранского террористического режима в нескольких районах Ирана.

"В соответствии с указаниями политического руководства ЦАХАЛ прекратил огонь в кампании против Ирана, находится в состоянии высокой готовности в обороне и готов ответить на любое нарушение", – подчеркивается в официальном сообщении Армии обороны Израиля.

Параллельно с этим в Ливане продолжаются боевые действия и наземная операция против террористической организации "Хизбалла".

Командование тылом проводит постоянные оценки ситуации, общественность будет проинформирована о любых изменениях в инструкциях для населения.