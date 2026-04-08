Президент Аргентины Милей посетит Израиль по случаю Дня Независимости
время публикации: 08 апреля 2026 г., 09:59 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 09:59
Президент Аргентины Хавьер Милей посетит Израиль для участия в мероприятиях Дня Независимости.
Согласно опубликованной информации, решение о визите в Израиль президента Аргентины было принято еще до объявления о прекращении огня. Планируется, что Милей прибудет в Израиль в субботу, 18 апреля.
Одновременно продолжается подготовка к возможному визиту в Израиль президента США Дональда Трампа. Планируется, что он также примет участие в мероприятиях Дня Независимости. Трампу будет вручен титул лауреата премии Израиля.
День Независимости будет отмечаться в этом году 22 апреля, то есть в последний день двухнедельного прекращения огня в Иране.