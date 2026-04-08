Офис Нетаниягу: Израиль присоединяется к перемирию с Ираном, на Ливан это не распространяется

Война с "Хизбаллой"
Биньямин Нетаниягу
Война с Ираном
время публикации: 08 апреля 2026 г., 05:42 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 06:40
Ronen Zvulun, Pool Photo via AP

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу опубликовала официальное заявление о том, что израильская сторона присоединяется к соглашению о прекращении огня с Ираном.

"Израиль поддерживает решение президента Трампа приостановить удары по Ирану на две недели – при условии, что Иран немедленно откроет проливы и прекратит все атаки на США, Израиль и страны региона. Израиль также поддерживает усилия США, направленные на то, чтобы Иран больше не представлял ядерной, ракетной и террористической угрозы для Америки, Израиля, арабских соседей Ирана и мира. Соединенные Штаты сообщили Израилю, что привержены достижению этих целей, разделяемых США, Израилем и региональными союзниками Израиля, в ходе предстоящих переговоров. Двухнедельное прекращение огня не распространяется на Ливан", – говорится в заявлении офиса Нетаниягу.

Президент США Дональд Трамп объявил о перемирии с Ираном