Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 8 апреля, на севере и в центре (до Негева) утром дожди. В течение дня дожди ослабнут. Облачно. Температура существенно не изменится и будет ниже среднесезонной.

В Иерусалиме – 8-15 градусов, в Тель-Авиве – 13-19, в Хайфе – 13-18, в Эйлате – 15-24, в Беэр-Шеве – 11-18, на побережье Мертвого моря – 15-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-20, в Ариэле – 10-16, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-20, на Голанских высотах – 10-17.

Температура воды на Средиземном море 19 градусов, высота волн 60-180 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 15 км/ч).

С четверга по воскресенье – переменная облачность, местами возможны слабые дожди. В понедельник-вторник – малооблачно, без осадков.