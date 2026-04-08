"Стратегический провал". Политики комментируют решение о прекращении огня в Иране

Бывший министр обороны и глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман прокомментировал решение о прекращении огня между США и Ираном.

"Прекращение огня с Ираном дает режиму аятолл тайм-аут, позволяющий реорганизовать свои ряды. Любое соглашение с Ираном без отказа этой страны от намерения уничтожить Израиль, обогащать уран, производить баллистические ракеты и поддерживать террористические организации в регионе – означает лишь, что нам придется возобновить военные действия в более тяжелых условиях и заплатим более высокую цену", – заявил Либерман.

Глава фракции "Оцма Иегудит" Цвика Фогель также прокомментировал решение о прекращении огня. Глава комиссии Кнессета по внутренней безопасности опубликовал пост в микроблоге X: "Дональд, ты съел чижика" (דונלד, יצאת ברווז).

Глава партии "Демократим" Яир Голан помимо прочего заявил: "Нетаниягу солгал. Он обещал историческую победу и безопасность на поколения, а принес один из тяжелейших стратегических провалов в истории государства. Пролилась кровь. Погибли граждане страны. Пали наши солдаты герои. Вся страна в убежищах. ЦАХАЛ со всей мощью сделал свое дело и принес результаты. Но правительство Нетаниягу-Смотрича-Бен-Гвира вновь провалилось в главном – трансформации этих достижений в победу".

Ранее глава парламентской оппозиции Яир Лапид также прокомментировал решение о прекращении огня. "За всю нашу историю не было такой политической катастрофы, – написал лидер оппозиции Яир Лапид в своем аккаунте в социальной сети Х. – Израиль даже не был за столом переговоров, когда принимались решения, касающиеся основы нашей национальной безопасности".

"Армия выполнила все, что от нее требовали, общественность проявила поразительную стойкость, но Нетаниягу потерпел политическую неудачу, стратегическую неудачу, – продолжает Лапид. – Он не достиг ни одной из целей, которые он сам себе поставил. Нам понадобятся годы, чтобы исправить политический и стратегический ущерб, который Нетаниягу нанес из-за высокомерия, халатности и отсутствия стратегического планирования".