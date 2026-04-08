Предуведомление: ракетный обстрел из Ирана. Ожидается тревога в центре Израиля
время публикации: 08 апреля 2026 г., 02:48 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 02:52
Предуведомление: ракетный обстрел из Ирана. Ожидается тревога в центре Израиля.
Зона оповещения: от Самарии до Тель-Авива, от Нетании до Реховота.
Судя по имеющимся данным, ракета была выпущена из района Доруда (центрально-западный Иран).
Отметим, что это третий ракетный обстрел территории Израиля из Ирана после заявления президента США Дональда Трампа о прекращении огня (которое пока не вступило в силу).