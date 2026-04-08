Предуведомление: из Ирана выпущена еще одна ракета. Скоро тревога в центре Израиля
время публикации: 08 апреля 2026 г., 03:16 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 03:20
Судя по имеющимся данным, ракета была выпущена из района Доруда (центрально-западный Иран).
Отметим, что это пятый ракетный обстрел территории Израиля из Ирана после заявления президента США Дональда Трампа о прекращении огня (которое пока не вступило в силу).