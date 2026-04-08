Тревога на севере Израиля, включая Хайфу. Ракетный обстрел из Ирана

В 3 ночи 8 апреля тревога "Цева адом" без предуведомления прозвучала на севере Израиля, включая Хайфу. Зафиксирован ракетный обстрел из Ирана.

Это был четвертый ракетный обстрел территории Израиля из Ирана после заявления президента США Дональда Трампа о прекращении огня (которое пока не вступило в силу).

КСИР применяет баллистические ракеты с кассетной боевой частью.